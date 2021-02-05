Минск, , 15:32 — REGNUM «В соответствии с распоряжением премьер-министра от 3 февраля 2021 г. № 15р создана межведомственная рабочая группа для разработки дорожной карты по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь», — сообщил 5 февраля Национальный правовой интернет-портал постсоветской республики.

Начальником группы назначен министр экономики Александр Червяков. Ему будут помогать представители министерств культуры, информации, иностранных дел, здравоохранения, образования, финансов и других ведомств.

Групповой работой по брендированию займутся представители министерств иностранных дел, культуры, информации, здравоохранения, образования, финансов и других госструктур. Возможно «привлечение к работе специалистов республиканских органов госуправления, государственных организаций, а также специалистов научных, учебных учреждений, бизнес-объединений и иных организаций, международных экспертов». Проект соответствующего постановления должен быть представлен в правительство до 1 мая.

Межведомственной группе предстоит: определение отличительных особенностей и конкурентных преимуществ Белоруссии и её отдельных регионов в различных сферах; определение позитивных и узнаваемых ассоциаций о Белоруссии, её регионах, гражданах и продуктах; выработка единых подходов создания и стратегии продвижения бренда республики и её отдельных регионов; выработка предложений по усилению и продвижению конкурентных и позитивных сторон, устранению неблагоприятных стереотипов, созданию положительного имиджа Белоруссии и даже «улучшению ее позиций в ключевых международных рейтингах».

«Также по итогам работы группы будет разработана дорожная карта по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь, в том числе с учетом особенностей отдельных ее регионов. Будут определены источники финансирования соответсвующих мероприятий», — сказано в публикации.

Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии