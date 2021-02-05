Москва, , 15:31 — REGNUM Российская Федерация считает важным создать отдельный канал диалога с Европейским союзом по борьбе с дезинформацией, заявил 5 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Лавров выразил сожаление, что в период пандемии, когда нужно объединяться и действовать солидарно всем странам, некоторые силы, «скажем так, в Евросоюзе воспользовались этой темой, для того, чтобы обвинять Россию в дезинформации».

«Если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, кривотолки, то, наверное, нам нужно договориться с Евросоюзом о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в случае, если отношения между Россией и Европейским союзом деградируют, это будет грозить непредсказуемыми последствиями. Также глава российского МИД отметил, что обе стороны подтвердили свою заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, включая вопросы, где их позиции расходятся, и таких вопросов немало.

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