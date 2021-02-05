Москва, , 15:27 — REGNUM Слова президента США Джо Байдена о том, что США будто бы пасовали перед Россией, пока главой Белого дома был Дональд Трамп, не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что касается российско-американских отношений в период президентства Трампа, то, к сожалению, нужно констатировать, что США в этот период времени почти не поддерживали контактов с Россией. На дипломатическом уровне они были минимальными, — сказал Шаповалов. — Кроме того, США усилили санкционное давление на Россию. Во время президентства Трампа были продолжены все те санкционные программы, которые были введены в период президентства Обамы. Ни одна из них не была отменена. Кроме того, к ним были добавлены новые действия со стороны США. Поэтому, конечно, отношение США к РФ в предыдущие четыре года носило ярко выраженный негативный характер. Особенно хотелось бы подчеркнуть разрыв в одностороннем порядке ряда соглашений со стороны США. Прежде всего Договора о ракетах средней и меньшей дальности и договора об открытом небе. И недружественные действия в отношения «Северного потока — 2».

Поэтому, как подчеркнул Шаповалов, ни о каком потакании России со стороны Трампа речи идти не может.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что президент США Джо Байден говорит об «агрессивных действиях» России, хотя на самом деле такая политика характерна именно для Америки.

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