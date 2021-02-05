Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе обвинила правительство Грузии в «политическом преследовании» председателя ЕНД Ники Мелии. Об этом 5 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Деканоидзе отреагировала на то, что Мелию вызвали в Генпрокуратуру, где напомнили, что его в рамках расследования уголовного дела выпустили под залог, и срок, когда было необходимо внести деньги, давно вышел.

«Политическое правосудие и преследование политических лидеров продолжается, — заявила Деканоидзе. — Это связано с использованием политического правосудия и перетягиванием рук, чтобы запугать оппозицию и ввести в парламент».

Сам Мелия заявил, что не собирается вносить деньги из принципа.

Напомним, Мелию обвиняют в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года. В качестве меры пресечения суд установил ему залог в размере 30 000 лари (около $9000), а также обязал носить электронный браслет. В ноябре 2020 года лидер ЕНД во время протестной акции демонстративно снял с себя этот браслет. После этого ему увеличили размер залога до 40 000 лари (около $12 000) с указанием доплатить нужную сумму до конца декабря 2020 года.

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