Куала-Лумпур, , 15:27 — REGNUM Правительство Малайзии нацелено на завершение процесса вакцинации против коронавируса к февралю 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

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Власти Малайзии нацелены привить от коронавируса 32 млн населения.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что на первом этапе вакцинации от коронавируса, с февраля по апрель 2021 года, в Малайзии привьют 500 тысяч медицинских работников.

На втором этапе вакцинации прививку от COVID-19 получили 9,4 млн человек.

Между тем на заключительном этапе, а именно с мая 2021 года по февраль 2022 года, правительство Малайзии намерено привить 16 млн человек в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб предложил жителям провести китайские новогодние праздники дома.

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