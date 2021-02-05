Сеул, , 15:44 — REGNUM При проведении совместных учений между военными Южной Кореи и США необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию и ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление кандидата на пост главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна.

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Известно, что данное заявление политика было обнародовано 5 февраля в ходе слушаний в Национальном собрании.

Чон Ый Ён отметил, что совместные учения должны продолжаться на соответствующем уровне в целях поддержания обороноспособности вооружённых сил, а также добавил, что широкий масштаб учений может осложнить ситуацию на Корейском полуострове, поэтому Сеул и Вашингтон поддерживают тесный диалог по данному вопросу.

Другими словами, кандидат на пост главы МИД Южной Кореи указал на то, что крупные учения могут спровоцировать КНДР и дестабилизировать ситуацию в регионе. Он также акцентировал внимание на том, что администрация Джо Байдена уже подтвердила важность консультаций с Сеулом в процессе определения политики по КНДР.