Фергана, Узбекистан, , 15:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил недовольство главой Джизакской области Эргашем Салиевым. Об этом глава государства заявил 5 февраля на внеочередном заседании областного кенгаша (совета) народных депутатов.

Мирзиёев прокомментировал обрушение строящегося жилого дома в Джизаке. «Замхокима по строительству отправлен в тюрьму. Куда смотрел Салиев», — сказал президент.

Напомним, заместитель хокима (главы) Джизакской области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Акрам Рахмонкулов освобожден от занимаемой должности после обрушения здания в Джизаке.

Позднее в отношении заместителя хокима было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в хищении, злоупотреблении властью и должностном подлоге.

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