Москва, , 15:26 — REGNUM Благостным ожиданием правосудия назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова реакцию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на действия латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов. Об этом она написала 5 февраля в Facebook.

«Никакой «глубокой озабоченности» правами человека, свободой слова. Вообще речи нет об этом. Благостное ожидание свершения правосудия в своих членах», — отметила Захарова.

Она предположила, что в ЕС продолжат таким же образом отвечать на претензии России. То есть пообещают разбирательство по принципу законности и с уважением к основным гражданским правам.

Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что ситуация с русскоязычными журналистами в Латвии разрешится в соответствии с принципами права в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько русскоязычных журналистов были задержаны в Латвии в декабре прошлого года. С 1 февраля латвийская телекоммуникационная компания Tet прекратила ретранслировать ряд российских телеканалов.

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