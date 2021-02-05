Москва, , 16:02 — REGNUM Просьба Украины к властям Белоруссии оказать помощь в экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях вызвала шквал комментариев в интернете. Граждане выразили свою позицию 5 февраля в социальной сети Facebook.

«Что? Зачем? Сами же можете всё. У брата Джона попросите посылку с углём! Пусть бесплатно пришлёт. Да и Псаки пускай прянички передаст», — шутит Евгений К.

Многие пользователи уличили власти Украины в лицемерии. Граждане указали на то, что из-за своих действий руководство страны настроило против себя не только Россию, но и Белоруссию, но как только у них случилась беда, так они сразу принялись просить помощи у ненавистных им государств.

«Как воду Крыму отключать, они герои, а когда у самих что-то горит, бегом к тем, кого хают и обливают грязью. Нет, чтобы послать к кураторам», — пишет Людмила И.

Некоторые комментаторы призвали Украину просить помощи у своих верных друзей из восточной Европы. Граждане указали, что властям страны необходимо уже определиться с тем, кого хаять, а от кого ждать помощи.

«А что друзья в лице Латвии, Эстонии, Литвы, Польши? Нет, никак? Друзья у вас ненадёжные», — считает Олег К.

Ряд граждан уверен, что Белоруссия может оказать Украине помощь, но после всех скандалов и обвинений, которые сыпались со стороны Киева, сделать это будет уже сложнее.

«Теперь и белорусы в виноватых. Вечные поиски внешних врагов», — написала Лилия А.

Напомним, 5 февраля телеканал «Беларусь 1» опубликовал материал, согласно которому Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух украинских электростанциях.