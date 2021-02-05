Страсбург, Франция, , 15:12 — REGNUM Российская сторона выполняет подавляющую часть постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 5 февраля заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

«По данным Министерства юстиции РФ, мы выполняем порядка 95% решений суда ЕСПЧ, — цитирует ТАСС дипломата. — Но есть и те, которые достаточно политизированы».

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В частности, по его словам, это те, когда российской стороне вменяются в вину действия не на её собственной территории. Такую «доктрину эффективного всеобщего контроля» Россия не приемлет, подвернул Солтановский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Глава государства подчеркнул, что подобное является неприемлемым, тем не менее Россия и в этом случае следует решениям ЕСПЧ.