Москва, , 15:12 — REGNUM В случае, если отношения между Россией и Европейским союзом деградируют, это будет грозить непредсказуемыми последствиями. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей (России и ЕС — ред.) чревата негативными и весьма непредсказуемыми последствиями», — сказал он.

Также глава российского МИД отметил, что обе стороны подтвердили свою заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, включая вопросы, где их позиции расходятся, и таких вопросов немало.

«Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поздравил российскую сторону с тем, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» «даёт результаты».