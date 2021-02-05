Москва, , 15:06 — REGNUM Минфин России планирует к концу 2021 года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, это следует из опубликованного на сайте министерства плана-графика реализации госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2021 год и плановый период до 2023 года.

Документ утвержден министром финансов Антоном Силуановым.

Инициатива, которую предстоит подготовить к середине декабря, будет направлена на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) при стимулирующей поддержке государства.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования. Формирование накопительной пенсии должно быть только добровольным, чтобы граждане изначально полностью осознавали как преимущества, так и все возможные риски своих вложений, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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В России с 2014 года «заморожена» накопительная часть пенсии. По данным Пенсионного фонда России, накопительную пенсию ожидает 39 млн человек на сумму 1,9 трлн рублей. «Заморозка» действует до 2024 года.

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