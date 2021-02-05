Страсбург, Франция, 5 февраля 2021, 14:58 — REGNUM Вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции не должен стать ещё одним поводом для разобщения в Европе, которых и без того «чересчур много». Об этом 5 февраля заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.
Он подчеркнул, что достаточно много стран разделяют эту позицию, но значительное влияние оказывает и позиция Евросоюза в области вакцинации.
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Что касается введения «паспортов вакцинации», в Совете Европы, по его словам не обсуждался.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что тема введения «паспортов вакцинации» в настоящее время обсуждается в России, однако у Кремля нет какой-либо официальной позиции на этот счёт. Официальный представитель Кремля отметил, что российские власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием такого документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавирусной инфекции.