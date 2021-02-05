Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM Массовую акцию в поддержку Владимира Путина устроили сотрудники одной из торговых компаний Екатеринбурга. Видео с шествия опубликовано в социальных сетях.

Тысячи сотрудников организации идут вдоль торгового дома, размахивая флагами Российской Федерации. После этого участники шествия выстраиваются в надпись «Путин — наш президент!».

Это уже вторая массовая акция компании за последнее время. До этого работники организации выразили поддержку президенту в танцевальном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, на акцию в поддержку блогера Алексея Навального 31 января в Екатеринбурге пришло меньшее количество людей, нежели за неделю до этого.

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