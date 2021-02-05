Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия заявил, что не станет платить назначенный судом залог. Это заявление, как передает телеканал «Мтавари архи», политик сделал 5 февраля на брифинге.

Мелия заявил, что все институты власти якобы находятся «в кармане» экс-председателя правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзины Иванишвили. По этой причине лидер ЕНД отказался платить.

«Я знаю, что в этой битве я морально праведен, праведен перед моими будущими поколениями, и мы выиграем эту борьбу. Я не буду платить, и вы не сможете меня поймать. Это самое главное, что я хотел сказать», — заявил Мелия.

Напомним, Мелия обвиняется в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года. В качестве меры пресечения суд установил ему залог в размере 30 000 лари (около $9000), а также обязали носить электронный браслет. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД во время протестной акции демонстративно снял с себя этот браслет. После этого сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством ужесточить меру пресечения.

Суд увеличил размер залога до 40 000 лари (около $12 000) и постановил доплатить нужную сумму до конца декабря 2020 года. 5 февраля 2021 года в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что дали Мелии еще неделю, чтобы он внёс деньги.

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