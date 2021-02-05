Москва, , 14:50 — REGNUM Разногласия в отношениях России и Евросоюза ещё есть, но нужно искать сферы для сотрудничества. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«У нас остались разногласия по нескольким вопросам, но тем не менее необходимо искать сферы, в которых мы можем достичь соглашения и сотрудничества», — сказал Боррель.

Существенные разногласия наблюдались в отношениях РФ и ЕС в последние годы, не было взаимного доверия. Сегодня стороны рассматривают друг друга больше как конкурентов или соперников, нежели партнёров.

Вместе с тем ЕС — крупнейший торговый партнёр для России и источник прямых зарубежных инвестиций. Студенты из РФ составляют одну из крупнейших групп, получающих стипендии в рамках обменных программ, и именно российские граждане получают большую часть шенгенских виз.

В основе европейской стабильности — уважение к суверенитету границ государств, правам и свободам человека. На этой основе нужно найти общий язык и сферы взаимопонимания, добавил Боррель и уточнил, что в этом состоит цель его визита, а Москву.

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