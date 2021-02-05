Москва, , 14:53 — REGNUM Россия и Китай будут использовать внедрение своих собственных прививок от COVID-19 для продвижения своих интересов. Об этом говорится в докладе, опубликованном отделом исследований и анализа Economist Intelligence Unit.

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В начале 2021 года три вакцины от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca будут массово внедрены в развитых странах. Тем временем китайские и российские вакцины внедряются как внутри самих этих стран, так и в развивающиеся страны, такие как Египет, через дипломатические двусторонние соглашения.

«Это будет способствовать так называемой вакцинной дипломатии — когда Россия и Китай попытаются укрепить свой глобальный статус с помощью поставок вакцин — в этом году и в дальнейшем», — говорится в докладе.

Страны, стоящие в начале очереди на прививку, включая Великобританию, США и большинство стран ЕС, как ожидается, иммунизируют свои приоритетные группы к концу марта, а другие богатые страны догонят их к концу июня. «Поэтому мы ожидаем, что с середины 2021 года перспективы мировой экономики улучшатся, а в третьем и четвертом кварталах мировой экономический подъем наберет обороты. Однако к тому времени жизнь не вернется в нормальное русло, поскольку программы иммунизации основной массы населения будут продолжаться до середины 2022 года», — считают аналитики. Среди стран со средним уровнем дохода Россия, которая разработала свои собственные вакцины, может оказаться в том же графике, что и более богатые страны, с массовой иммунизацией, завершенной к середине 2022 года.

Отмечается, что Китай и Индия «представляют собой особые случаи»; обе страны разработали свои собственные прививки и продвигаются вперед с планами внедрения, но сам размер их населения означает, что программы массовой иммунизации будут растянуты до конца 2022 года, в соответствии с ожидаемыми сроками для большинства стран со средним уровнем дохода.