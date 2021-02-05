Бишкек, , 14:44 — REGNUM Коллегия Верховного суда отменила все приговоры, ранее вынесенные в отношении Райкуль Жапаровой — родной сестры нового президента Киргизии Садыра Жапарова. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный прокурор Курманкул Зулушев, передают киргизстанские СМИ

По словам главы надзорного ведомства, благодаря этому решение об объявлении её в международный розыск также отменили.

«Необходимость в экстрадиции Райкуль Жапаровой отпала», — добавил он.

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В свою очередь начальник управления международного правового сотрудничества генпрокуратуры Асылбек Акматов сообщил, что после оглашения вердикта Верховного суда финансовая полиция Киргизии закрыла уголовное дело, ранее возбужденное против сестры президента.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году Октябрьский районный суд столицы Киргизии признал Райкуль Жапарову виновной в соучастии в преступлении и легализации преступных доходов» и приговорил её к 7 годам тюрьмы.

Жапарову обвиняли в том, что в 2007 году она помогла Максиму Бакиеву (сыну бывшего президента Киргизии) совершить рейдерский захват банка «Иссык-Куль», став руководителем этой финансовой организации.

В 2015 году Бишкекский городской суд также признал Райкуль Жапарову в злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих организаций и в мошенничестве. В итоге, путем частичного сложения наказания её приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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