Киев, , 14:42 — REGNUM Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский не видит никаких оснований для того, чтобы суд отменил введение санкций против оппозиционных телеканалов.

Об этом Вениславский заявил 5 февраля в эфире телеканала «Украина 24».

Он назвал «юридически безупречным» решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении депутата Рады Тараса Козака, владельца телеканалов, согласно которому вещание сразу же было заблокировано. Вениславский также отметил, что решение «очень тщательно готовилось».

«Ожидать, что какие-то есть основания для обжалования этого решения — у меня таких аргументов точно нет. Я вижу, что позиции офиса президента и СНБО юридически безупречны и не вижу оснований сомневаться», — сказал представитель Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 4 февраля Верховный суд Украины получил два иска от граждан относительно обжалования указа Зеленскогоо введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

В своем намерении обращаться в суды, в том числе европейские, заявляла и партия «оппозиционная платформа — За жизнь», представителем которой является Тарас Козак.