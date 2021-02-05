Подгорица, , 14:44 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович в интервью черногорскому телеканалу заявил, что официальный Белград истолковал результаты выборов в Черногории «логикой завоевателей», и что президент Сербии, по его словам, «присваиванием черногорской истории» хочет возместить недостающую часть истории Сербии. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Джуканович подчеркнул, что, поражение его Демократической партии социалистов Черногории на августовских выборах, Белград использует «как открытую дверь для продолжения реализации своей задачи сербизации Черногории и изменения характера гражданского государства».

«Поскольку цели великосербского национализма в Черногории еще не достигнуты, можно сказать, что тревога в руководстве оппозиционной коалиции «Демократический фронт Черногории» и во властных верхах Сербии растет. Тем более новое правительство Черногории не действует по их указаниям», — отметил Джуканович.

По его словам, официальный Белград «готовится к косовской битве в Никшиче», проводя перепись населения, которая, по словам белградских чиновников, в Черногории является вопросом, представляющим наибольший национальный интерес для Сербии.

Джуканович указал, что эта «перестройка идентичности» сделает Черногорию сербским государством, что, по его мнению, поможет оппозиции свергнуть нынешнее правительство, выгнать «справедливого албанца» (Дритан Абазович — вице-премьер Черногории албанского происхождения) и сформировать «истинное сербское правительство».