Бишкек, , 14:37 — REGNUM Верховный суд Киргизии смягчил приговор, ранее вынесенный осужденному за пропаганду экстремизма и терроризма общественному деятелю Нурлану Мотуеву, передает «Kaktus.media».

Судебный орган решил сократить бывшему «угольному королю» срок лишения свободы на один год.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно ему было определено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать государственные должности сроком на три года», — говорится в постановлении суда.

ИА REGNUM напоминает, что 29 августе 2016 года Свердловский районный суд столицы Киргизии признал Нурлана Мотуева виновным в пропаганде экстремизма и приговорил его к семи годам лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.

Мотуев стал известен после того, как захватил угольный разрез «Кара-Кече» во время «Тюльпановой революции» 2005 года. В течение нескольких месяцев новые киргизстанские власти не могли вернуть государству захваченное «угольным королем» и его сторонниками месторождение.

Также Нурлан Мотуев имеет определенную популярность в среде местных националистов, благодаря своим антироссийским и антиизраильским выступлениям.