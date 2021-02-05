5 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Всего лишь вопрос времени — нескольких дней или недель, — прежде чем им придется провести неловкий разговор, темой которого станет Россия.

Максим Исаев, , 15:51 — REGNUM Новый медовый месяц между США и ЕС к концу пока еще не подошел: канцлер Германии Ангела Меркель, как и большинство европейских лидеров, все еще греется в лучах инаугурации Джо Байдена на пост 46-го президента США. После Дональда Трампа нет никаких сомнений, что она будет готова испытать теплые чувства к кому угодно, пишет Андреас Клут в статье, вышедшей 5 февраля в Bloomberg.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

И тем не менее всего лишь вопрос времени — нескольких дней или недель, — прежде чем им придется провести неловкий разговор, темой которого станет Россия. На протяжении долгого времени предметом раздора между Вашингтоном и Берлином был почти достроенный трубопровод, по которому прямо в Германию по дну Балтийского моря должен пойти российский газ. Он называется «Северный поток — 2», потому что благодаря ему можно будет удвоить пропускную способность уже существующего трубопровода, проложенного в тех же водах.

В сочетании с «Турецким потоком» — еще одним трубопроводом, проходящим через Черное море — новая система предназначена для того, чтобы дать президенту России Владимиру Путину возможность обойти почти все восточноевропейские страны, через которые в настоящее время на запад идет российский газ.

Газопровод «Турецкий поток» Turkstream.info

Официальная позиция правительства Меркель не изменилась: «Северный поток — 2», по ее словам, является чисто коммерческим проектом, вмешиваться в который политики не должны. Более того, дешевый российский газ будет необходим в качестве временной меры, пока Германия будет переходить от угля и АЭС к возобновляемым источникам энергии.

Не изменилась и позиция США. В обеих ключевых партиях США едины во мнении о том, что «Северный поток — 2» — это геополитический проект, причем чреватый катастрофическими последствиями. В случае его завершения Восточная Европа, включая членов НАТО, окажется в уязвимой экономически и энергетически позиции, тогда как Германия может оказаться в зависимости от наиболее очевидного противника западного альянса.

Эту американскую точку зрения разделяют почти все — от Украины до Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Варшава настолько разгневана, что даже пытается сорвать проект, наложив огромный штраф на ПАО «Газпром», российскую материнскую компанию Nord Stream 2 AG. Даже Франция, обычно ближайший партнер Германии, выступает против строительства трубопровода, как и Европейский парламент.

Эта оппозиция стала еще более яростной после «отравления», а теперь и лишения свободы лидера российской оппозиции Алексея Навального и «массовых» арестов людей, протестующих против его преследования по всей России. В прошлом западные санкции не особо впечатляли российского лидера Владимира Путина. Многие в ЕС считают, что остановка строительства стратегически важного трубопровода может привлечь его внимание.

Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

В этом контексте бесчувственное упорство Германии носит тревожный характер. Поддержка трубопровода по большей части обеспечивается двумя партиями: левоцентристскими Социал-демократической партией и экстремистской партией «Левые», уходящей корнями в коммунистическую партию Восточной Германии. И та, и другая традиционно занимают позиции антиамериканизма и русофилии.

Они любят делать вид, что позиция США напрямую и, следовательно, цинично направлена на увеличение экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), который дороже, чем поставляемый по трубам газ. На самом деле, бизнес-интересы США, которые, по общему признанию, были важным фактором для предшественника Байдена Трампа, в Вашингтоне не принимаются во внимание и совсем не рассматриваются другими союзниками Германии.

Таким образом, напряженность между США и Германией, номинально ближайшими союзниками, продолжает нарастать. Более года Вашингтон угрожал наказать компании, участвующие в строительстве трубопровода, в результате чего большинство из них вышли из проекта и тем самым фактически привели к его остановке. В прошлом месяце США ввели первые санкции против фирмы, владеющей судном-трубоукладчиком.

Чтобы противостоять этому «экономическому империализму», как его называют некоторые немецкие политики, федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания, на территории которой на поверхность и должен выйти «Северный поток — 2», создала весьма подозрительную оборонительную структуру. В регион входит избирательный округ Меркель, но движущей силой этой инициативы является премьер-министр земли Мануэла Швезиг — пророссийски настроенный социал-демократ, родившийся и выросший в Восточной Германии.

Мануэла Швезиг Olaf Kosinsky

Эта структура является общественным фондом, номинальная — что довольно иронично — миссия которого состоит в защите климата и окружающей среды. Тем не менее вклад федеральной земли в этот фонд составил лишь €200 тыс. ($240 тыс.), тогда как €20 млн поступят со стороны газопровода и, следовательно, от «Газпрома». Устав фонда также позволяет компании Nord Stream 2 предлагать управляющего директора и выбирать двух членов совета директоров.

Так что фонд действительно предназначен для того, чтобы обойти давление США. Используя юридические средства защиты, которые немецкое законодательство предоставляет таким организациям, они могут покупать и хранить материалы и оборудование, необходимые для завершения строительства трубопровода, несмотря на санкции США.

Хорошая новость в том, что в связи с этим фондом скандал разгорается даже в Германии. Экологическое лобби предъявляет иск фонду в нескольких судах, называя это «фарсом» и «зеленым пиаром».

Еще больше обнадеживает то, что третья из левоцентристских партий Германии, «Зеленые», нашла свой моральный и геостратегический компас. Ее лидеры Анналена Баербок и Роберт Хабек требуют остановки «Северного потока — 2». Среди христианских демократов Меркель и более мелких свободных демократов также есть те, кто выступают против проекта.

Но остается одна загадка: почему сама Меркель цепляется за трубопровод? Она совсем не наивна в отношении методов Путина. И если Навальный сегодня жив, то «во многом благодаря ее решению» отправить его на лечение в Германию после «отравления» в России.

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

Клут предполагал, что она не отказывается от «Северного потока — 2», чтобы сохранить хрупкий мир в ее коалиции с социал-демократами. Но она также знает, что это партнерство продлится только до федеральных выборов, которые состоятся в сентябре. После них она выйдет на пенсию, и к власти придет новое правительство. Наиболее вероятным сценарием развития событий станет то, что у власти останутся христианские демократы, но на этот раз им придется делить власть с «Зелеными».

Возможно, нынешняя ситуация, которая по сути является патовой, но также и проигрышной, ее устраивает. При таком раскладе становится возможным держать Путина «в узде», поскольку он должен беспокоиться о $11,4 млрд, которые были буквально положены на дно Балтийского моря. При нем же она может продолжать вести диалог с Байденом о других областях сотрудничества, от отказа от ископаемого топлива до вопросов обороны, и лишь потом принять решение по поводу трубопровода.

И в какой-то подходящий момент, как она знает, новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был быть построен и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха.