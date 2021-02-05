Женева, Швейцария, , 14:35 — REGNUM В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоены действиями украинских властей в отношении телеканалов 112.ua, NewsOne и Zik. Об этом заявила представитель управления Марта Хуртадо 4 февраля в интервью ТАСС.

«Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине», — сказала она.

Хуртадо отметила, что в данный момент в ООН оценивают данное решение на предмет соответствия международному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины Ольга Герасимьюк заявила, что ведомство обратилось в суд с целью лишить лицензии оппозиционный телеканал «НАШ».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине могут лишить лицензии очередной оппозиционный телеканал