Минск, , 14:31 — REGNUM Работу с молодежью в Белоруссии необходимости усилить для того, чтобы в будущем предотвратить в республике более серьезный внутриполитический кризис. Об этом 5 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с представителями научной сферы, его слова приводит агентство БелТА.

«Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке», — сказал он.

Также белорусский отметил, что в данную ситуацию могут вмешаться внешние игроки и привел в качестве примера Сирию и Ирак, в которых, по его мнению, геополитические игроки занимаются продвижением своих геополитических интересов, а простые жители страдают в течение долгого времени.

«Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают», — указал Лукашенко.

Поэтому, как считает президент Белоруссии, жителям страны нужно «своими руками не привести страну в этот хаос».

«И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко похвалил «здоровых стариков» из Академии наук Белоруссии.