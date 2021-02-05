Москва, , 14:28 — REGNUM Если Соединённые Штаты решат сделать ставку на «пятую колонну» в России, то приоритетной задачей для Москвы станет вопрос создания регулирующих инструментов для контроля над деятельностью глобальных IT-компании, присутствующих в нашей стране.

Накануне новая вашингтонская администрация раскритиковала Россию и Мьянму за прошедшие в странах события. Однако Джо Байдену суждено скоро узнать, что многолетние ограничительные меры, которые усугубил Дональд Трамп, а также снижающееся американское влияние, сделали многолетнюю санкционную политику в целом неэффективной. Как признают эксперты многих американских таблоидов, Вашингтон израсходовал запас возможностей по санкционному давлению на Россию.

По словам депутата Государственной думы России, директора Института РУССТРАТ Елены Паниной, советники Байдена предлагают отставить неэффективные инструменты и искать новые способы «демократизации».

Один таких способов был предложен бывшим американским дипломатом, сейчас занимающим пост профессора в Колумбийском университете, Стивеном Сестановичем. Он уверяет, что внешнюю поддержку демократии в независимой стране должен дополнять сильный внутренний порыв среди населения, которое требует реформ и свобод.

Как пояснила российский парламентарий, высказывания Сестановича означают, что американские стратеги пытаются сделать ставку на прозападную «пятую колонну» в России. Ей отводится роль расшатывания обстановки изнутри и саботажа всех решений правительства. В этом случае для властей Российской Федерации становится чрезвычайно важно регулировать деятельность цифровых гигантов, владеющих социальными сетями, пояснила депутат.

В ближайшее время надо сосредоточить работу над цифровым аналогом договора СНВ-3, который не позволит Facebook и Twitter заниматься безнаказанными спецоперациями по заказу Вашингтона в российском сегменте соцсетей, заключила Елена Панина.