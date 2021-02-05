Москва, , 14:28 — REGNUM Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии может обсудить санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении трёх украинских телеканалов. С предложением обратиться к теме нарушений свободы слова и верховенства права на Украине выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда 5 января.

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«Где здесь свобода слова и верховенство права? И почему наша организация молчит? Вот это я предлагаю обсудить на следующем заседании», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 февраля каналы ZIK, NewsOne и «112 Украина» прекратили вести эфир на территории Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совнацбеза о применении санкций против депутата Тараса Козака, владельца трёх оппозиционных телеканалов. Ограничения будут действовать пять лет.

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Российские дипломаты призвали Совет Европы отреагировать на закрытие украинских оппозиционных телеканалов. Сами попавшие под санкции украинские телеканалы обратились в Евросоюз, ПАСЕ и ОБСЕ из-за давления на СМИ на Украине. Письма направлены генеральному секретарю Совета Европы, председателю Европейского совета, в представительство Евросоюза, президенту ПАСЕ, председателю ОБСЕ и в другие организации, а также в посольства США, Германии, Испании, Франции, Италии, Австрии и Великобритании.