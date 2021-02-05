Киев, , 14:21 — REGNUM Введение санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это по сути зачистка информационного пространства Украины, выгодная американским кураторам нынешней украинской власти.

Об этом в интервью телеканалу «RT Россия» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик считает, что решение о санкциях принималось в центре политического управления Украиной — то есть, в посольстве США. Причем в данном случае интересы Вашингтона и личные интересы Владимира Зеленского совпали.

«У нас центр политического управления страной находится тут недалеко — в посольстве Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этого было достаточно для того, чтобы дать отмашку на подобные преступные действия, которые были реализованы господином Зеленским», — отметил парламентарий.

По мнению Медведчука, в ситуации с санкциями личные интересы президента Украины и интересы Вашингтона совпали.

»…В данном случае он (Владимир Зеленский) действовал в первую очередь, я думаю, в собственных, личных интересах, потому что эти каналы ему серьезно мешали, донося правду до людей и постоянно рассказывая о том, как он «управляет» государством. Потому что фактически государственное управление в стране развалено и им, и его командой, и правительством, как первым, так и вторым. Но то, что он этого не сделал бы никогда без разрешения Вашингтона — это тоже факт», — подчеркнул народный депутат.

Также политик заявил, что США осуществляет внешнее управление Украиной с 2014 года, а с приходом к власти Зеленского оно только усилилось.

«Оно (внешнее управление) «удачно» развивалось при Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в посольстве США в Киеве однозначно поддерживают санкции властей Украины против оппозиционных телеканалов. Посольство в своем комментарии отмечает, что США поддерживают усилия по противодействию «злонамеренному влиянию России», приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством.

До этого Медведчук заявил, что окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность, «даже если ты президент страны».