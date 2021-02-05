Париж, , 14:17 — REGNUM ЮНЕСКО планирует изучить ситуацию с запретом вещания пяти российских телеканалов в Латвии. Об этом 5 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя международной организации.

По его словам, в ЮНЕСКО ничего не знали о запрете. Представитель сказал, что организация уделяет большое внимание защите свободы СМИ и прав журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2021 года латвийский кабельный оператор Tet прекратил трансляцию российских телеканалов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

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