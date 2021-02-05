Цхинвал, , 14:18 — REGNUM Военнослужащие военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии впервые применили во время учений беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ЮВО.

Сообщается, что учения проходили в гористой местности. Военные применили квадрокоптер для определения местоположения условного противника. После этого мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения поразили учебные цели.

«В ходе активной фазы учения военнослужащие соединения уничтожили условного противника, засевшего глубоко в горах Закавказья», — говорится в публикации пресс-службы.

По данным ЮВО, в учениях, кроме беспилотной акции, были задействованы порядка 500 военнослужащих, более 50 единиц техники и средства ПВО.

Стоит отметить, что ранее военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывали методы уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

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