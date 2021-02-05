Джакарта, 5 февраля 2021, 14:16 — REGNUM Министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно намерен налаживать сотрудничество с Вьетнамом, сообщает Antara.
«Вьетнам имеет успешный опыт в области выращивания омаров», — заявил Сакти Вахью Тренггоно в Джакарте.
По словам министра, благодаря сотрудничеству, индонезийский сектор аквакультуры может стать лучше и конкурентоспособнее.
«Мы можем сотрудничать. У Индонезии и Вьетнама уже долгое время хорошие отношения. У нас также есть почти схожие географические пути. Мы можем работать вместе», — заявил Сакти Вахью Тренггоно.
Как сообщало ИА REGNUM, воспользовавшись возможностью для экономического сотрудничества, посольство Индонезии в Виндхуке провело встречу с бизнесменом из Намибии.
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