Джакарта, , 14:16 — REGNUM Министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно намерен налаживать сотрудничество с Вьетнамом, сообщает Antara.

«Вьетнам имеет успешный опыт в области выращивания омаров», — заявил Сакти Вахью Тренггоно в Джакарте.

По словам министра, благодаря сотрудничеству, индонезийский сектор аквакультуры может стать лучше и конкурентоспособнее.

«Мы можем сотрудничать. У Индонезии и Вьетнама уже долгое время хорошие отношения. У нас также есть почти схожие географические пути. Мы можем работать вместе», — заявил Сакти Вахью Тренггоно.

Как сообщало ИА REGNUM, воспользовавшись возможностью для экономического сотрудничества, посольство Индонезии в Виндхуке провело встречу с бизнесменом из Намибии.

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