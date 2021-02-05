Москва, , 14:14 — REGNUM Сроки открытия транспортного сообщения между Россией и Евросоюзом пока предсказать сложно, заявил 5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мне сложно предсказать, когда страны-члены Евросоюза решат открыть внешние границы нашего союза», — сказал он.

Вместе с тем, добавил он, важно скоординированно сотрудничать для того, чтобы преодолеть пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Россия и Европейский союз подтвердили свою заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога.

Читайте подробнее: Лавров: РФ и ЕС подтвердили заинтересованность в расширении каналов диалога