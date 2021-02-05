Подгорица, , 14:12 — REGNUM Региональное сотрудничество и добрососедские отношения являются основными элементами расширения и процесса стабилизации и присоединения. Об этом на заседании Европейского парламента 5 февраля заявил европейский комиссар по расширению Оливер Вархелли, отметив, что Черногория и Сербия решительно движутся к вступлению в Европейский союз, сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

На вопрос депутата партии крайне правого толка в Европейском парламенте о возможных «последствиях для ЕС и процесса евроинтеграции Черногории» после экстрадиции посла Сербии Владимира Божовича, а также недавних проблем с принятием закона «О свободе вероисповедания», Вархелли ответил, что «в трудные времена было доказано, что инклюзивное региональное сотрудничество имеет существенное значение».

Он отметил, что ярким примером этого является работа по созданию зелёных коридоров для обеспечения потока основных товаров, включая медицинское оборудование, в регионе во время корона-кризиса.