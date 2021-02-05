Москва, , 14:01 — REGNUM Анонсирование нелегитимных акций, в том числе митингов, нарушает российское законодательство. Об этом 5 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили Пескова об отношении Кремля к тому, что сторонники блогера Алексея Навального решили перенести все протестные акции на весну 2021 года.

Представитель Кремля напомнил, что в России действует порядок согласования акций, который позволяет оставаться в правовом поле. «Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции», — добавил Песков.

Он добавил, что призыв сторонников блогера оказать внешнеполитическое давление на российские власти подтверждает их статус иностранных агентов.

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