Уфа, , 14:09 — REGNUM Регулярный авиарейс «Уфа — Вена» планируют возобновить в Башкирии в случае открытия Австрией своих воздушных ворот. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, такая договоренность была достигнута на встрече с руководителем «Ютэйр» Андреем Мартиросовым.

Хабиров отметил, что данный рейс был очень популярным, особенно среди молодых людей, поскольку он занимает всего 3,5 часа пути и можно гулять по улицам Европы, отметил он.

Глава Башкирии также сообщил, что руководство республики намерено открыть новые прямые рейсы и в другие зарубежные страны. Помимо этого, сейчас чиновники прорабатывают вопросы по расширению полётной программы по стране.

«На сегодня мы уже досрочно выполнили поручение президента России по развитию авиасообщения и 56% рейсов из Уфы выполняем минуя Москву. Таким образом, делаем максимально удобными и комфортными перелёты для наших жителей и одновременно расширяем воздушные ворота нашей республики», сообщил Хабиров.

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