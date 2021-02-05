Киев, 5 февраля 2021, 13:58 — REGNUM Членам украинских неонацистских группировок дан карт-бланш на запугивание журналистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович 5 февраля в эфире телеканала NewsOne.
Рабинович заметил, что украинский фашизм перешёл в агрессивную форму. По мнению парламентария, правоохранительные органы не смогут защитить журналистов, поскольку подчиняются президенту Украины.
Рабинович добавил, что радикалы готовы нападать не только на журналистов, но и на сторонников ОПЗЖ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Facebook-странице депутата появилось сообщение о готовящемся обострении в Донбассе. Позже Рабинович объяснил, что эта информация исходила не от него, а была взята в одном из Telegram-каналов.
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