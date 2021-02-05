Киев, , 13:58 — REGNUM Членам украинских неонацистских группировок дан карт-бланш на запугивание журналистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович 5 февраля в эфире телеканала NewsOne.

«Начали не только закрывать каналы, но и формировать бригады штурмовиков при Зеленском (президенте Украины Владимире Зеленском — ИА REGNUM)… Им дана прямая команда запугать прессу, запугать журналистов, а если надо… перейти к убийствам», — сказал депутат.

Рабинович заметил, что украинский фашизм перешёл в агрессивную форму. По мнению парламентария, правоохранительные органы не смогут защитить журналистов, поскольку подчиняются президенту Украины.

«У нас сегодня в стране «зелёная» тирания», — заявил депутат, подразумевая цвет символики пропрезидентской партии «Слуга народа».

Рабинович добавил, что радикалы готовы нападать не только на журналистов, но и на сторонников ОПЗЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Facebook-странице депутата появилось сообщение о готовящемся обострении в Донбассе. Позже Рабинович объяснил, что эта информация исходила не от него, а была взята в одном из Telegram-каналов.

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