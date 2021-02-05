Анкара, , 13:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире программы аналитического центра «Атлантический совет» 5 февраля заявил, что «смерть мозга НАТО наступила из-за Турции». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Он отметил, что «Турция проявила враждебный системный подход в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Восточном Средиземноморье по отношению к своим партнерам в ЕС и НАТО».

«Турция два года назад провела операцию на севере Сирии без координации с НАТО, США и Францией. Они сделали это, когда наши солдаты находились на фронте. Они сделали это, утверждая, что Сирийские демократические силы являются сторонниками Рабочей партии Курдистана. Для кого-то это истина. Они начали войну против наших планов расширения. В результате доверие НАТО, США и Франции к Турции было полностью сведено на нет. Как мы можем доверять вам, когда вы не координируете свои действия с нами? Какие проблемы мы собираемся решать с Турцией? Разрешить ситуацию в Ливии, избавиться от турецких войск в Ливии, избавиться от тысяч джихадистов, отправленных Турцией из Сирии в Ливию», — сказал он.