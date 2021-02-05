Тбилиси, , 13:56 — REGNUM В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии выступили с критикой приговора, вынесенного в Южной Осетии в отношении грузинского гражданина Зазы Гахеладзе, нарушившего границу и стрелявшего в пограничников. Заявление СГБ было опубликовано 5 февраля на сайте ведомства.

«С самого первого дня незаконного задержания Зазы Гахеладзе, центральная власть использует все доступные механизмы», — говорится в заявлении ведомства.

В СГБ также отметили, что привлекают к данному вопросу «международных партнёров», чтобы добиться освобождения осужденного.

Напомним, Гахеладзе был задержан пограничниками на территории Южной Осетии, когда он нарушил грузино-югоосетинскую границу. Нарушитель был с ружьем и, увидев военнослужащих, начал по ним стрелять. Пограничники ранили Гахеладзе в ногу и задержали. Позже он заявил, что собирал грибы и заблудился.

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