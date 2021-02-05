Минск, , 13:48 — REGNUM Самой главной производительной силой являются учителя и преподаватели. Об этом 5 февраля заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Любую науку надо приспособить к современности, чтобы она приносила пользу обществу», — подчеркнул он.

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По его мнению, «целевые направления будут приобретать очень серьезное значение». Лукашенко также подчеркнул важность практико-ориентированного обучения в вузах и сообщил, что студентов к работе по своей будущей профессии надо привлекать уже со второго курса.

«Мы ставим большие цели на пятилетку: значительно увеличить наукоемкость валового внутреннего продукта и выйти на уровень инновационного развития стран — лидеров Восточной Европы. Намерены заметно продвинуться по таким направлениям, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города и другим. Однако без вас — людей науки, без вашего активного участия в этих проектах вряд ли возможно их реализовать», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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