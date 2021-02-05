Виндхук, 5 февраля 2021, 13:47 — REGNUM Воспользовавшись возможностью для экономического сотрудничества, посольство Индонезии в Виндхуке провело встречу с бизнесменом из Намибии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Намибийская компания Namgonell достигла делового соглашения о покупке 300 тракторов у CV Karya Hidup Sentosa (KHS) стоимостью 83,4 тысячи долларов США.
Посольство Индонезии продолжит поощрять индонезийских предпринимателей к ведению бизнеса в Намибии.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили за сутки 11 749 случаев заражения коронавирусом.
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