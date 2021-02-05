Москва, , 13:51 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ проведет 5 февраля президент России Владимир Путин. Об этом 5 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня из открытых мероприятий президент в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что также сегодня у главы российского государства намечен ряд мероприятий непубличного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления участников несанкционированных акций о нарушениях и жестоком обращении в отношении них со стороны сотрудников правоохранительных органов не всегда оказываются правдой.