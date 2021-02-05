Минск, , 13:38 — REGNUM «Слава богу, что у нас здоровые старики (если их можно так назвать), и они работают в Академии наук. Это же кладезь знаний, это сама наука!», — заявил 5 февраля Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце церемонию вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

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В ходе мероприятия Лукашенко сказал: «Я всегда говорил, что моя задача как первого президента независимой Белоруссии — укрепить те традиции, которые были, и создать новые».

Зачитывая текст выступления, он отметил, что наука является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета государства, она давно стала инструментом познания и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Лукашенко сообщил учёным: «Идет смена поколений. Важно, чтобы мы нашей молодежи передали опыт и знания, которые накопили за долгое время работы».

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«Уровень развития науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира, возможности экономики и обороноспособность. В основе, как ни крути, лежит наука. Мы живем в мире быстро меняющихся трендов, знаний и технологий, и сегодня как никогда возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных оценок», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.