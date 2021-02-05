Москва, , 13:33 — REGNUM Россия и Европейский союз подтвердили свою заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Важно, как я считаю, что с обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся», — сказал он.

При этом Лавров уточнил, что таких вопросов много и добавил, что обе стороны указали на то, что готовы вести прагматично сотрудничество в интересных и выгодных для них сферах.

«У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма-весьма непредсказуемыми последствиями», — также заявил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главная проблема, которая существует в отношениях между Россией и Европейским союзом, — это «отсутствие нормальности».