Киев, , 13:24 — REGNUM Актрисе Глафире Тархановой запрещено в течение трёх лет въезжать на территорию Украины. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, актрису задержали в киевском аэропорту «Борисполь», куда она прибыла рейсом из Стамбула.

Пограничники выяснили, что в 2020 году она была в Крыму, где участвовала в съёмках фильма «Непотопляемая».

Актрисе закрыли въезд и отправили обратным рейсом в Стамбул.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума, состоявшегося после госпереворота в Киеве. Украина не признала итоги волеизъявления крымчан и наказывает тех, кто въезжает в Крым не через её территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ГПСУ закрыли въезд на Украину солисту белорусской группы «Песняры».

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