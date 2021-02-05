Джакарта, , 13:18 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили за сутки 11 749 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 5 февраля 2021 года в стране выявлены 1 134 854 носителя коронавируса.

Согласно данным источника, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 9674 пациента. За последние 24 часа в Индонезии скончался 201 человек. Всего эпидемия унесла жизни 31 202 человек в Индонезии.

Кроме того, в Индонезии зарегистрировали 176 672 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, высший совет конфуцианской религии в Индонезии подтвердил, что, следуя призыву правительства, проведет церемонию празднования китайского Нового года 2021 года в режиме онлайн.

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