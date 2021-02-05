Иерусалим, , 13:27 — REGNUM В ответ на феномен «фейковых новостей» о вакцине от COVID-19 министерство здравоохранения Израиля создало специальную группу, которая будет «бороться с ложной информацией», найденной в интернете и в общественном пространстве. Об этом сообщает 5 февраля N12.

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В министерстве сообщали о ложных объявлениях и публикациях, которые подавались от лица властей. Фейковая информация о вакцине, видимо, создает у некоторых людей нежелание прививаться. Кроме того, недавно было обнаружено, что некоторые противники этой прививки записываются на прием для вакцинации и не приходят, чтобы вызвать потерю доз вакцины. По этому поводу представители министерства здравоохранения обратились в полицию.

По мнению чиновников минздрава, люди принимают множество препаратов, чье содержание им неизвестно, но боятся вакцины, которой доверяют врачи и которой уже привиты другие люди.

В настоящее время всем гражданам Израиля старше 16 лет предоставлено право на вакцинацию, поскольку число ежедневных прививок в стране показало тенденцию к снижению.