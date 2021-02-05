Москва, , 13:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оценке деятельности губернаторов и органов исполнительной власти регионов страны по 20 показателям. Стоит отметить, что он увеличил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов на пять пунктов, в 2019 году этих показателей было 15, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

«А еще ранее рейтинг губернаторов составлялся интегральным исследованием на основе шести тематических модулей. Причем один из них был базовый, а со второго по шестой были маркерными, корректирующими.

При составлении рейтинга использовались в основном данные опроса общественного мнения, доклад правительства и различные рейтинги регионов.

Теперь с 2017 года список критериев расширялся. Ключевые отличия же показателей нынешнего приказа от предыдущего в том, что в него не вошли показатели количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, оценка производительности труда в базовых несырьевых отраслях, уровень естественного прироста населения и доступности жилья, а также доля городов в регионе с благоприятной городской средой.

А добавились пункты про долю граждан, занимающихся спортом, отнесены численность волонтеров, объем жилищного строительства, а также условия для воспитания гармоничной личности, культурные мероприятия и «цифровая зрелость» региональных органов власти.

Основным фактором оценки работы российских губернаторов стало отношение к населению, к его здоровью и уровню жизни. То есть власть в очередной раз показала, что поворачивается к народу лицом и заботится о нем.

Это, собственно, было ранее озвучено во всех посланиях президента, а также закреплено в Указе президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Сбой или снижение показателей в любой из вышеперечисленных сфер, будет сигналом для перемен в регионе. И наоборот, те регионы (губернаторы), которые смогут добиться результатов, смогут получить дополнительные средства на развитие своих регионов.

Безусловно, это обдуманное и рациональное решение главы государства, которое должно принести положительные результаты», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов.

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