Москва, , 13:15 — REGNUM Специальные правила для согласования массовых акций в условиях пандемии не нужны, важно не допустить распространения инфекции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 февраля журналистам.

Он отметил, что в большинстве стран из-за COVID-19 вообще запретили все мероприятия. Поэтому нет смысла выдумывать из-за коронавируса какие-то специальные режимы.

«Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что люди не могут выражать свою позицию таким образом, чтобы это угрожало жизни и здоровью населения целых городов. Так не должно быть.

Читайте также: Песков рассказал о фейках после незаконных митингов