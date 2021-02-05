Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Многие члены оппозиционных партий Грузии, объявившие бойкот парламенту страны, на самом деле хотят войти в него. Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 февраля сделал депутат парламента Алеко Элисашвили перед журналистами.

«Очень многие оппозиционеры хотят войти в парламент и очень мучаются. Чего только они не говорят, чтобы хоть как-нибудь вылезти из ранее сказанных слов», — сказал политик.

Он подчеркнул, что сам вёл переговоры о вхождении в парламент с лидерами правящей партии «Грузинская мечта» открыто, в присутствии журналистов. В то же время лидеры других оппозиционных партий предпочитают такие встречи проводить «за закрытыми дверями».

Элисашвили призвал оппозиционеров быть смелей в этом вопросе.

Напомним, ранее в Грузии лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили парламенту бойкот. В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.