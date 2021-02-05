Москва, , 13:09 — REGNUM Законопроект, предполагающий ежемесячные выплаты беременным в размере 20 тыс. рублей, разработали депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Инициатива предполагает выдачу сертификата на повышенные выплаты по беременности и родам в течение 1,5 лет. Авторами выступили парламентарии во главе с Петром Толстым.

Предполагается, что мера удержит женщин от аборта.

Законопроект предполагается внести в Госдуму до конца весенней сессии.

Читайте также: В России детские пособия увеличены на 4,9%