Москва, 5 февраля 2021, 13:09 — REGNUM Законопроект, предполагающий ежемесячные выплаты беременным в размере 20 тыс. рублей, разработали депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
Инициатива предполагает выдачу сертификата на повышенные выплаты по беременности и родам в течение 1,5 лет. Авторами выступили парламентарии во главе с Петром Толстым.
Предполагается, что мера удержит женщин от аборта.
Законопроект предполагается внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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