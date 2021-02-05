Киев, , 13:10 — REGNUM В Донбассе может вновь начаться обострение вооружённого конфликта. Об этом написал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 5 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворённого перерасти в напряжённый с постоянными обстрелами», — сказано в сообщении.

Рабинович добавил, что в обострении заинтересованы представители офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Функционеры офиса президента просчитали, что удержать власть будет проще, вернувшись к стратегии Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM) и его «пугалке» о вторжении, которое должно произойти вот-вот», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что таким образом члены команды Зеленского рассчитывают отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

«Будем надеяться, что они на Банковой (улица в Киеве, на которой находится здание офиса президента Украины — ИА REGNUM) передумают [и откажутся] от своей затеи, от полномасштабных военных действий», — подытожил Рабинович.

Отметим, позже, в эфире телеканала NewsOne депутат объяснил, что информация об обострении, опубликованная в Facebook, исходит не от него. Сообщение было взято из Telegram-канала «Резидент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что мирный процесс в Донбассе провалился и в данный момент в регионе вновь идёт война.

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